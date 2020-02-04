المسماري يكشف أسماء قادة المرتزقة السوريين في ليبيا

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي أسماء قادة المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا في الآونة الأخيرة للقتال في طرابلس.

وقال المسماري، إن تركيا أرسلت قرابة ستة آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، بالإضافة إلى نقل ألف وخمسمئة عنصر من تنظيم جبهة النصرة.

وأضاف، أن حكومة الوفاق أهدت مبلغ مليون دولار لكل قائد فصيل سوري مقاتل في ليبيا، وأن أغلب المقاتلين السوريين في ليبيا يرغبون بالخروج نحو أوروبا، وهم من جنسيات متعددة، سورية وعراقية وليبية.

وكشف المسماري عن أسماء الضباط والآمرين في الوحدات العسكرية التي وصلت ليبيا، مشيرا إلى أن أغلبهم من الضباط السوريين المنشقين، وأنهم التحقوا بالخدمة في تركيا.

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