بلدية مصراتة تُشكّل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

شكلت بلدية مصراتة لجنة من المختصين مهمتها العمل على وضع الإجراءات الاحتياطية الوقائية تحسبا من فيروس كورونا.

البلدية كلفت فريقا يضم عددا من المسؤولين في القطاعات والمراكز الصحية للتواصل مع الجهات ذات العلاقة في مصراتة وخارجها بهدف ووضع الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

كما سيتولى الفريق التنسيق فيما بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التوعية والتثقيف والوقاية والعلاج الإيوائي وذلك ضمن المعايير التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة على أن تتم ممارسة المهام من مقر مركز مصراتة الطبي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي اونيس قد صرح أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه سيتم تجهيز بعض العيادات في المنافذ التابعة للداخلية، كما سيتم إنشاء مناطق عزل تحسبا لأي طارئ.

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