الثني يفتتح عدداً من المشاريع الأمنية في كل من الجبل الاخضر والمرج وجردس العبيد

ليبيا – إفتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف خلال اليومين الماضيين عدداً من المشاريع الأمنية في كل من الجبل الاخضر والمرج وجردس العبيد وتم تفقد مشاريع أخرى.

الثني أجرى وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية جولة تفقدية لعدد من قرى ومناطق الجبل الأخضر والمرج وجردس العبيد.

وتم تدشين العمل بعدد من المؤسسات الأمنية بعد إنشاء مقرات لها وصيانة أخرى كما افتتح قسم البحث الجنائي اسلنطة وقسم المرور والتراخيص ومركز شرطة اسلنطة التابعة جميعها لمديرية أمن الجبل الاخضر.



وفي سياق متصل وبإطار جولتهما افتتح الثني وبوشناف مركز شرطة مدور الزيتون بعد الانتهاء من صيانته فيما أجريا جولة تفقدية لمشروع إنشاء مديرية أمن جردس العبيد.

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