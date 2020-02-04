«تعليم الوفاق» تستعرض خطة 2020

عقدت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لاستعراض الخطة العامة للعام 2020.

وتناول الاجتماع تقرير مركز المعلومات والتوثيق حول بعض المشاريع الإلكترونية المزمع إطلاقها من الوزارة، إضافة إلى مناقشة الآليات والتجهيزات لإجراء امتحانات الشهادتين لهذا العام، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

يأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع آخر عُـقد يوم الأربعاء الماضي، وخصص لبحث الترتيبات الخاصة بتنظيم امتحانات شهادتي مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالخارج، وآلية تنظيمها ومتابعتها والإشراف عليها وتحديد الجداول الزمنية لأدائها.

واتفق «على تمديد مدة استلام المركز الوطني للامتحانات أسماء وبيانات الطلبة المتقدمين لإجراء الامتحانات بمرحلتي إتمام شهادتي التعليم الأساسي والثانوي إلى يوم الخميس 6 فبراير المقبل، وأن تتولى إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين مهمة التحقق من سلامة بيانات الطلبة ومراجعة الملفات، والتأكد من استيفائها الشروط والمسوغات المطلوبة على أن تتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا