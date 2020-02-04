سيالة لـ السفير الإيطالي: موقف ليبيا ثابت من قضية إصلاح مجلس الأمن ضمن مبادرة الإتحاد الأفريقي

ليبيا – استقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة أمس الإثنين بمقر الوزارة سفير جمهورية ايطاليا لدى ليبيا جوزيف بوتشينو قريمالدي بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية ومسؤول ملف إيطاليا بالوزارة.

السفير الإيطالي استعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة موقف بلاده من إصلاح مجلس الأمن ضمن مبادرة “متحدون من أجل التوافق” التي تضم عدداً من الدول من بينها اسبانيا وتركيا وتدعو إلى زيادة أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.

ومن جانبه شدد سيالة على موقف ليبيا الثابت من قضية إصلاح مجلس الأمن ضمن مبادرة الإتحاد الأفريقي المبنية على “إتفاق ايزوليني” و”إعلان سرت” بضرورة إعادة النظر في هيكلية مجلس الأمن ليكون أكثر عدلاً ومنح مقعدين دائمين للقارة الأفريقية وقد تناول اللقاء أيضاً العلاقات الليبية الايطالية وسبل تعزيزها.