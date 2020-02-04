حومة يبحث مع أعضاء من كتلة الـ94 الإستعدادات الجارية لإستئناف الحوار الليبي في جنيف

ليبيا – التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة أمس الأول بالنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام السابق عزالدين العوامي وعضو المؤتمر ولجنة الحور السابقة الشريف الوافي.

اللقاء بحث بحسب وكالة “الأنباء” التابعة للحكومة الليبية آخر مستجدات الأوضاع الليبية والحراك المحلي والدولي بشأنها كما ناقش العديد من الشؤون السياسية لليبيا وتداعيات الإستعدادات الجارية لإستئناف الحوار الليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وخلص الاجتماع إلى عقد اجتماع آخر خلال اليومين القادمين مع توسيع عدد المشاركة بين أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام السابق للاسترشاد بأكبر قدر ممكن من الآراء فيما يخص المرحلة المقبلة.

هذا وحضر اللقاء كل من عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

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