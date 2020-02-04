تنفيذا لتعليمات وزارة الصّحة .. إدارة الخدمات الصحية بئر الأشهب تقوم بحملة صحية مكثفة داخل البلدية

بئر الأشهب 04 فبراير 2020 (وال) _ قامت إدارة الخدمات الصحية بئر الأشهب، خلال اليومين الماضيين، بحملة صحية مكثفة، شملت الكشف الطبي على العاملين العرب والأجانب داخل حدود البلدية، وإصدار شهائد صحية معتمدة من صحة المجتمع بالبلدية.

ومن جهته، قال مدير إدارة الخدمات الصحية بئر الأشهب الأستاذ ناجي شيناه: إن الحملة تم تنفيذها من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالبلدية، وبالتعاون مع مكتب الحرس البلدي بئر الأشهب وصحة المجتمع.

وأضاف شملت الحملة أكثر من مائة عامل داخل البلدية وإصدار شهائد صحية لهم، حفاظا على سلامتهم وسلامة سكان البلدية، وتنفيذا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية. (وال _ بئر الأشهب) ف م / ه ع

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