«النواب» يقر 5 شروط للمشاركة في حوار جنيف

أقر مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء قرارا بـ5 شروط يجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن القرار يتضمن، اختيار ممثلي مجلس النواب من المجلس وداخل قبة البرلمان وتُحال من عقيلة صالح .

ويقضي الشرط الثاني، وفق بليحق، بإحالة قائمة الـ4 إلى مجلس النواب، أما الشرط الثالث هو تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.

واشترط القرار الصادر عن مجلس النواب عدم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من المجلس، وأخيرا عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الإستشاري.

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