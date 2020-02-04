بالفيديو.. “معاملة مثل الحيوانات”.. جرحى مليشيات الوفاق في تركيا يشتكون من سوء المعاملة والخدمات الطبية

إسطنبول-العنوان

اشتكى جرحى مليشيات “بركان الغضب” الموالية لحكومة الوفاق الموفدين إلى تركيا للعلاج من سوء الخدمات الطبية التي يتلقونها في مصحات تركيا.

وظهر عدد من الجرحى في مقطع فيديو متداول، على فيسبوك، أمام إحدى المصحات التركية مطالبين بعودتهم إلى مصراتة لاستكمال العلاج في مصحة الحكمة.

وقال أحد الجرحى، “يا ريتني قاعد في مصحة الحكمة. يا ريتني قاعد يلا بنيات مصراتة ودكاترة مصراتة. على الأقل اهتمام خير من هنا”.

ووصف جريح آخر معاملتهم كمعاملة ادخل معتقل، حيث قال “معاملة حيوانات وقاعدين في معتقل”. وقال آخر، “خمسة أيام ولم نتلق العلاج. مفيش علاج كويس. تضررنا من البكتيريا”.