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بالفيديو.. “معاملة مثل الحيوانات”.. جرحى مليشيات الوفاق في تركيا يشتكون من سوء المعاملة والخدمات الطبية

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

إسطنبول-العنوان

اشتكى جرحى مليشيات “بركان الغضب” الموالية لحكومة الوفاق الموفدين إلى تركيا للعلاج من سوء الخدمات الطبية التي يتلقونها في مصحات تركيا.

وظهر عدد من الجرحى في مقطع فيديو متداول، على فيسبوك، أمام إحدى المصحات التركية مطالبين بعودتهم إلى مصراتة لاستكمال العلاج في مصحة الحكمة.

وقال أحد الجرحى، “يا ريتني قاعد في مصحة الحكمة. يا ريتني قاعد يلا بنيات مصراتة ودكاترة مصراتة. على الأقل اهتمام خير من هنا”.

ووصف جريح آخر معاملتهم كمعاملة ادخل معتقل، حيث قال “معاملة حيوانات وقاعدين في معتقل”. وقال آخر، “خمسة أيام ولم نتلق العلاج. مفيش علاج كويس. تضررنا من البكتيريا”.

هذا مصير جرحه بركان الغضب

Posted by ‎ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﻨﻴﺘﻮ ﺍﻟﺰﻭﻱ‎ on Monday, February 3, 2020

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • انتم عبيد السلطان العثمانلى يعاملكم معاملة الكلاب لانكم خوان بعتم وطنكم ورضيتم بالذل والمهانة

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