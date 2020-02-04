السوق الرسمية: الدينار يستقر أمام الدولار واليورو ويرتفع أمام الاسترليني

استقر سعر صرف الدينار أمام سلة من العملات الدولية اليوم الثلاثاء، خصوصا الدولار واليورو، إذ سجلت العملة الأميركية 1.39 دينار، والعملة الأوروبية الموحدة 1.54 دينار، وهي أسعار الصرف ذاتها التي سجلتها العملة المحلية أمس الأحد، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المصرف المركزي بطرابلس في نشرته الخاصة بأسعار العملات اليوم أن الدينار حافظ على استقراره أمام الدينار التونسي، مسجلا 1.49 دينار، وكذلك أمام الليرة التركية التي بلغت 0.23 دينار.

وانخفض الجنيه الاسترليني أمام العملة الليبية من 1.83 دينار إلى 1.82 دينار؛ بينما ارتفع اليوان الصيني من 0.19 دينار للوحدة سجلها أمس إلى 0.20 دينار اليوم، مستفيدا من تحسن طفيف في الاقتصاد الصيني مع انتشار فيروس كورونا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا