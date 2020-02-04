مدير مستشفى جالو المركزي المقال يطالب بالتحقيق مع شركات موردة لأجهزة ومعدات إلى المستشفى

جالو-العنوان

طالب، مدير مستشفى جالو المركزي، الدكتور مفتاح النفار، المقال من قبل وزير الصحة بالحكومة الليبية، القضاء الليبي بالتحقيق مع الشركات الموردة للمعدات والأجهزة الطبية التي استلمتها إدارة المستشفى قبل عدة أيام.

وقال النفار، “أطالب عدالة القضاء الليبي بالتحقيق مع الشركات الموردة للمعدات والأجهزة الطبية للوقوف على حقيقة الأمر”.

وأضاف، “أطالب الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق في حقيقة هذه التصريحات من طرفنا ونحن على استعداد للمثول أمام القضاء الليبي، إذا لزم الأمر حفاظاً على أموال الدولة الليبية من التحايل والاستغفال من قبل بعض ضعفاء النفوس”.

وانتقد النفار، قرار إقالته من قبل وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب، حيث قال إن “قرار الإقالة جاء قُبيل الإعلان عن افتتاح المستشفى بعدة أيام دون إنذار أو علم مسبق من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية”.

وتابع يقول، “مستشفى جالو المركزي والذي تأسس بناءً على العقود المُبرمة بين “اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وجهاز الفضيل بوعمر وجهاز البناء والإنتاج” إبّان النظام السابق، وبناءً على المراسلات بين وزير الدفاع الأسبق، الفريق أبوبكر يونس جابر وجهاز الفضيل بوعمر التابع للقوات المسلحة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة في ذلك الوقت”.

وأضاف، “منذ عام 2017 ونحن نطالب وزارة الصحة بمخاطبة رئاسة الوزراء ضم مستشفى جالو المركزي لميزانية الدولة، وبعد محاولات حثيثة تواصلت إدارة المستشفى برئاسة رئيس الوزراء، عبدالله الثني، عن طريق رئيس لجنة الصحة بمجلس البرلمان الدكتور نصر الدين مهنا، صدر قرار رقم (440) لسنة 2017 بإنشاء المستشفى ومنحه صفة اعتبارية وضمه لميزانية الدولة الليبية”.

وأكد النفار، “أنهم طالبوا بكراسة المواصفات الخاصة بالأجهزة والنواقص المطلوبة للمستشفى من قبل وزير الصحة سعد عقوب والذي أمرهم شفويًا بالإعلان عن عطاء توفير بعض الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل المستشفى”.

وبحسب قوله؛ فإنهم تفاجئوا باستجلاب جهاز خاص بالأشعة لم يكن مدرجًا ضمن كراسة المواصفات المطلوبة. وقال النفار، “عند سؤال شركة “آلفا” الموردة للجهاز قالوا إن هذه تعليمات وزير الصحة سعد عقوب”.

وأضاف، “أن هذه الأجهزة غير مدرجة في كراسة المواصفات، على الرغم من أن هناك بعض الأجهزة التي تم استجلابها موجودة بالمستشفى فعليًا ولسنا بحاجة إلى المزيد منها”. وقال النفار، “لدينا مستندات تُثبت حقيقة الأمر وكل شيء موثق بالمستندات والوثائق”.

وقال، “لم يتم اطلاعنا على بنود العقد المُبرم بين وزارة الصحة بالحكومة الليبية وشركة “آلفا” لاستيراد الأجهزة والمعدات الطبية، وكذلك الشركة المتعاقد معها لاستجلاب الأثاث الخاص بالوحدات السكنية للمستشفى، في حين صدر قرار رقم (1160) لسنة 2019 بالإذن لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي يقدر بنحو (5) ملايين دينار ليبي، لوزارة الصحة لغرض توفير معدات طبية وأجهزة أشعة لمستشفى جالو”.

وتابع يقول، “الغريب في الأمر أن القرار صدر بتاريخ 21/12/2019 في حين بدأ توريد الأجهزة الطبية والأثاث من قبل شركة “آلفا” المتعاقد معها منذ شهر سبتمبر 2019″، وأضاف، “هذا يعني أن المُناقصة تمت قبل الإعلان عن العطاء”.