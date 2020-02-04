إجراء 769 ألفا و874 اختبارا بمستشفى الهضبة العام خلال 2019

أظهرت إحصائية صادرة عن مكتب الإحصاء والتوثيق الطبي لمستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقا) إجراء قسم المختبرات ومصرف الدم بالمستشفى 769 ألفا و874 اختبارا لـ116 ألفا و824 مريضا خلال العام 2019.

وسجلت أعداد الاختبارات التي أجريت بالمختبر العام للمستشفى 599 ألفا و712 اختبارا، فيما بلغ إجمالي الاختبارات التي أجريت بمختبر العيادات الخارجية 67 ألفا 587 اختبارا، ووصل عدد المتبرعين بالدم خلال العام 4754 متبرعا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وحسب الإحصائية السنوية أُجري 15 ألفا و454 اختبارا للهرومونات ودلائل الأورام، و26 ألفا 543 اختبارا لفصائل الدم و776 اختبار «كومبس» و7131 اختبار مطابقة، فيما بلغت إحصائية عدد اختبارات العوز المناعي 15 ألفا 681 اختبارا.

في حين سجلت اختبارات التهاب الكبد الوبائي 15 ألفا و666 اختبارا، والتهاب الكبد «ج» 15 ألفا و686 اختبارا، فيما بلغ عدد اختبارات الأمراض المنقولة جنسيا 4597 اختبارا.

يشار إلى أن مستشفى الهضبة العام تلقى إمدادات طبية مختلفة خلال العامين الماضيين تنفيذا لخطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق لدعم القطاع الصحي في ليبيا.

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