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النائب عبد الهادي الصغير: حضور جلسات مجلس النواب هو شرط الترشح للمشاركين في حوار جنيف

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 04 فبراير 2020 (وال) –  قال عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير إنه من مطالب مجلس النواب عدم وجود نواب مقاطعين ضمن 13 شخص الممثلين للمجلس.

الصغير أشار في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين إلى أن من يريد الترشح للمشاركة في الحوار يجب أن يكون حاضراً لجلسات مجلس النواب.

واعتبر أن هناك هدنة قائمة أتاحت فرصة النقاش والحوار ويجب استثمارها في الاتجاه الصحيح.

وأكد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال هذه الحوارات، لافتاً إلى أهمية أن يسبق المسار الأمني المسارات الأخرى. (وال – بنغازي)

(وال – بنغازي)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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