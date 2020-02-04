فخامة رئيس مجلس النواب: اختيار ممثلي المجلس في الحوار السياسي سيكون من قبل مجلس النواب

بنغازي 04 فبراير 2020 (وال) – قال فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن اختيار ممثلي المجلس في الحوار السياسي في جنيف سيكون من قبل مجلس النواب وداخل قبة المجلس، مشيرا إلى أن الحكم على قائمة الأربعة عشر يكون بعد الاطلاع عليها بالقبول أو الرفض حينها.

فخامته وخلال لقاء جمعه وعددا من أعضاء المجلس بمجموعة من السياسيين والأكاديميين والناشطين في بنغازي مساء أمس حول حوار جنيف، أكد على عدم قبول أي ضغوط من أي طرف كان، مشيرا إلى أنه ليست لديهم مطامع سوى استقرار البلاد وعودتها كما كانت، وأنه لا توجد قوة مؤثرة إلا الشعب الليبي، وأنه صاحب القرار بالقبول أو الرفض.

وتركزت كلمات الحاضرين خلال اللقاء على جملة من النقاط أهمها ضرورة التأكيد على أهمية عدم مساواة السلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة بأجسام جاءت من انقلاب المليشيات المسلحة والمتطرفين على صندوق الانتخابات والعملية الديمقراطية بالإضافة إلى عدم الوقوع في تكرار سيناريو الصخيرات وإلا فإن عدم المشاركة قد تكون أفضل، والتأكيد على السماح للبعثة الأممية أو غيرها بفرض آليات اختيار لممثلي مجلس النواب عبر الدوائر الانتخابية أو غيرها وإنما بانتخاب داخل قبة البرلمان ومن خلال رئاسة مجلس النواب.

كما أكد الحاضرين على ضرورة معرفة قائمة الاربعة عشر الذين سيتم اختيارهم من قبل البعثة الأممية والموافقة عليهم من مجلس النواب، كما أكد الحاضرين على ضرورة وجود ضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليها . (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال