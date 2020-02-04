«بركان الغضب»: العثور على متفجرات وصواريخ في أحياء تعرضت للقصف بطرابلس

عثرت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية على قذائف ومتفجرات وألغام وصواريخ خلال تمشيطها عدة أحياء سكنية في العاصمة طرابلس، حسب عملية «بركان الغضب».

ونشرت صفحة العملية على موقع «فيسبوك» صورا لتلك الذخائر، مشيرة إلى تلك الأحياء «تعرضت إلى قصف عشوائي» من قبل قوات القيادة العامة.

وأمس الإثنين، أعلنت «بركان الغضب» سقوط «قذائف عشوائية على حي أبوسليم في طرابلس»، وقالت إن مصدرها قوات القيادة العامة، ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة تلك المعلومات من مصدر مستقل.

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