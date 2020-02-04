دومة يشدد على ضرورة إعادة النظر في المشاركين في جنيف

كشف عضو مجلس النواب مصباح دومة وجود تباين في وجهات النظر بين أعضاء المجلس، ما بين رافض للحوار السياسي خوفا من تكرار نتائج الحوارات السابقة وتحديدا اتفاق الصخيرات، وبين الأعضاء المؤيدين للمشاركة في اجتماعات جنيف شريطة الانتهاء من المسار العسكري خمسة زائد خمسة والوقوف على نتائجه.

دومة وفي تصريحات خاصة لصحيفة الاتحاد الإماراتية، شدد على ضرورة إعادة النظر في المشاركين في حوار جنيف من حيث العدد والتركيبة.

وأكد عضو مجلس النواب على أهمية النظر إلى كتلة الأربعة والتسعين من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق، والتي تم تهميشها داخل مجلس الدولة الاستشاري الحالي رغم تشكيلها للأغلبية داخل المؤتمر الوطني العام السابق.

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