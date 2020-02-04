مجلس النواب يضع 5 شروط لمشاركته بحوار جنيف

ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بأن البرلمان أقر في جلسة اليوم الثلاثاء توجيه خطاب من رئاسة المجلس إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالشروط الواجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف.

بليحق أوضح بحسب المركز الإعلامي للبرلمان أن المجلس سيؤكد خلال خطابه للمبعوث الأممي لدى ليبيا على ما يلي:

أولا : أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة مجلس النواب وتُحال من فخامة رئيس مجلس النواب .

ثانياً : أن يتم إحالة قائمة ال 14 إلى مجلس النواب .

ثالثاً : أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.

رابعاً : لا يتم إقرار واعتماد اي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب .

خامساً : عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.

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