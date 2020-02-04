البرلمان يضع خمسة شروط للمشاركة في حوار جنيف

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

04 February, 2020

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن أعضاء البرلمان اتفقوا على تحديد خمسة شروط للمشاركة في حوار جنيف.

وقال بليحق في تسجيل مصور أن أعضاء مجلس النواب عقدوا جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح لاستكمال النقاش حول الشروط الواجب توفرها لمشاركة مجلس النواب في حوار جنيف موضحا أنه بعد المناقشة قرر المجلس مجموعة من الشروط للمشاركة في حوار جنيف تتمثل في أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس داخل البرلمان وأن يتم إحالتها عن طريق رئيس مجلس النواب.

كما قرر النواب أن يتم إحالة قائمة الأعضاء الـ 14 لمجلس النواب وأن يتم تحديد مهمة لجنة الحوار والمدة الزمنية لها وكذلك آلية عملها وألا يتم إقرار أو اعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب مع عدد مساواة عدد ممثلي مجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري في أعمال حوار جنيف.