

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 February, 2020

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، في بنغازي، بالنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام السابق عزالدين العوامي، وعضو المؤتمر ولجنة الحور السابقة الشريف الوافي بحضور عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

وبينت وكالة الأنباء الليبية البيضاء أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات السياسية في ليبيا والاستعدادات الجارية لاستئناف الحوار الليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاء آخر خلال اليومين القادمين مع توسيع عدد المشاركة بين أعضاء مجلس النواب، والمؤتمر الوطن العام السابق؛ للاسترشاد بأكبر قدر ممكن من الآراء فيما يخص المرحلة المقبلة.