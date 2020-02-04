مجلس النواب يضع خمسة شروط للمشاركة في حوار جنيف

بنغازي-العنوان

وضع مجلس النواب اليوم الخميس خمسة شروط للمشاركة في حوار جنيف بين مجلس النواب ومجلس الدولة، والذي تعتزم إقامته الأمم المتحدة حول ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، “إن مجلس النواب أقر في جلسة اليوم الثلاثاء، توجيه خطاب من رئاسة المجلس إلى المبعوث الأممي في ليبيا بالشروط الواجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف”.

وأفاد بليحق، أن المجلس سيؤكد خلال خطابه للمبعوث الأممي لدى ليبيا على ما يلي:

أولا: أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة مجلس النواب وتُحال من رئيس مجلس النواب.

ثانياً: أن يتم إحالة قائمة الـ 14 إلى مجلس النواب.

ثالثاً: أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.

رابعاً: لا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.

خامساً: عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.