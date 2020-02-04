ترميم مركز صحي في غات متوقّف منذ 2011

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم مركز البركات الصحي بالكامل في مدينة غات بعد أن تمت صيانته وترميمه بالكامل.

وتم تسليم المركز خلال حفل حضره أعضاء المجلس البلدي وممثلين عن المركز الصحي والمجلس الاجتماعي الهلال الأحمر الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الذي قام به الاتحاد الأوروبي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعادة تأهيل الخدمات الصحية بغات وسرعة استجابتهم بالخصوص.

يشار إلى أن المركز لم يعمل بشكل كامل منذ عام 2011 نتيجة للنزاعات المسلحة التي أضرت بالمقر، وباستطاعته الآن توفير الخدمات الصحية لحوالي 2000 شخص مقيمين في المدينة والمناطق المحيطة بها شهريا.

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