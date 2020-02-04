معالي وزير الصحة يتابع الإجراءات الوقائية بمطار بنينا الدولي لمنع تسلل “كورونا”

بنغازي 04 فبراير 2020 (وال) – أجري معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب زيارة تفقدية إلى الحجر الصحي بمطار بنينا الدولي .

حيث اطلع معاليه من القيمين على الحجر الصحي على الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «ncov- 2019» ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

واطلع وزير الصحة في إطار جولته التفقدية علي الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مشيدًا بما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة وتفعيل جهاز القياس الحراري وذلك مع التنسيق الكامل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع تحميلهم كافة المسؤولية الطبية لضمان سير العمل وفقا لمقتضيات المصلحة العامة والصالح العام .

وأشار عقوب إلى أن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة تشمل محاور عدة، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى.

وقال إنه سيتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمستشفيات التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

حيث باشرت وحدة الرقابة الصحية بالمنفذ في تنفيذ اجراءات المسح الحراري للركاب القادمون لمنع انتقال فيروس «كورونا» للبلاد، بفحص القادمين، ولم يُعلن عن أي حالة اشتباه حيث تم وضع خطة عمل بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المتخصصة والمعنية بالمطار لتسهيل إجراءات الفحص الحراري للقادمين من تلك الدول، فضلاً عن توحيد الإجراءات في حال الاشتباه بإصابة أي شخص، مشيراً إلى أنه ستتم إضافة دول أخرى لقائمة الفحص وفقاً لتطورات انتشار المرض عالمياً .

وأوضح معاليه أن الهدف من الزيارة التي أجريت، التي تخللها عدة لقاءات مع عدد من الأطقم الطبية للوقوف على سير عمل بالحجر الصحي بالمنافذ الدولية للإطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات ومدي تطبيق الاجراءات الصحية الدولية بالحجر الصحي داخل المنافذ على الأشخاص المسافرين ومتابعة وإجراءات السلامة الصحية . (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال