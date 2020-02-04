وحدات الجيش تقتحم منزلا يختبئ فيه مرتزقة سوريون في طرابلس

حاصرت قوات الجيش الليبي مساء أمس مجموعة من المرتزقة السوريين يختبئون داخل أحد المنازل خلال تقدمها بمحور مشروع الهضبة جنوب طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام عناصر الجيش لأحد المنازل التي يتحصن بها مقاتلون سوريون، وحدوث مواجهات بين الطرفين تم خلالها تبادل إطلاق النار.

يذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بوصول مجموعات جديدة من المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا بلغ عدد عناصرها نحو ألفين وتسعمئة مرتزق، فيما وصل عدد القتلى من المرتزقة السوريين جراء العمليات العسكرية في طرابلس إلى اثنين وسبعين قتيلا.

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