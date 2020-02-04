بعيو: صفقة الدب الروسي والذئب الأناضولي

سلط الكاتب الصحفي محمد بعيو الضوء على العلاقات بين روسيا وتركيا وتأثيرها على ليبيا.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “صفقة الدب الروسي والذئب الأناضولي” “سقط تفاهم سوريا.. ماذا عن طرابلس؟” إنه “لم تكد تمضي أسابيع ثلاث على اتفاق بوتين أردوغان على فرض إيقاف القتال في طرابلس، والذي سبقه ببضعة أيام لقاؤهما الحميم في اسطنبول، لحضور حفل تدشين خط {تركش ستريم}، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، حتى انفجر الخلاف بينهما على أشده، وكأنهما لم يكونا صديقين حميمين أمس، وشبه حليفين في الليلة الماضية”.

وتساءل بعيو “فـمـا الـذي حــدث ؟” قائلا “الذريعة المعلنة للغضب الأردوغاني العارم، هي التواطؤ الروسي مع النظام السوري في قصفه لنقاط تمركز القوات التركية في محيط أدلب وريف حماة وحلب، وهي نقاط محددة وفق اتفاقي الآستانة وسوتشي، وهو قصف أدى إلى سقوط 14 جندي تركي بين قتيل وجريح، رد عليه أردوغان بقصف مضاد وتحريك قطعات عسكرية باتجاه المنطقة، وقصف جوي من الأجواء التركية، وتهديد علني بخوض حرب واسعة ما لم تتوقف عمليات الجيش السوري، الهادفة إلى استعادة السيطرة على منطقة أدلب ومحيطها، التي تعتبر نقاط التجمع الأخيرة للعناصر التي توصف بالإرهابية، ضمن ما يعرف بالجيش الوطني السوري، وجبهة النصرة وغيرها، من المنظمات المسلحة التي تخشى تركيا من دخولها اضطراراً إلى أراضيها، وتبحث لها عن مناطق صراع لتصديرها أو نفيها إليها، مثلما فعلت بإرسال عدد كبير منهم إلى ضواحي طرابلس، تحت غطاء الاتفاق العسكري الأمني مع حكومة الوفاق، وهو الأمر الذي لم يعد سراً”.

وأضاف بعيو “تصاعد غضب أردوغان من بوتين، إلى درجة استفزازه للكرامة الوطنية الروسية، حين زار أوكرانيا أمس، وهتف أمام حرس الشرف [المجد لأوكرانيا]، كما أعلن من العاصمة الأوكرانية كييف، رفضه الاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم المتنازع عليها مع أوكرانيا”.

وتابع بعيو “يبدو واضحاً أن شهر العسل الروسي التركي الطويل، الذي امتد لنحو أربع سنوات، في سبيله إلى الانتهاء، إذا استمر التصعيد بينهما في سوريا، وأن الصراع بين الدب الروسي والذئب الأناضولي سيتصاعد، مهدداً بنسف كل التفاهمات السابقة، وإن كان هذا خطاً أحمراً، لا أتصور أن يبلغه، أو يتجاوزه الطرفان، في ظل تشابك المصالح بينهما، واشتباك الجغرافيا، لكن الرئيس التركي الذي اعتاد اللعب قريباً من فوهة البركان، وتعود سياسة حافة الهاوية، لا يمكن توقع أفعاله ولا ردود أفعاله، مثلما يصعب استخدام أدوات التحليل التقليدية في فهم واستشراف نوايا فلاديمير بوتين، لاعب الروليت الروسية، الذي تعوّد وضع رصاصة واحدة في مسدسه، يحرص أن لا تصيب رأس خصمه فيسقط صريعاً، لكنها تضرب أعصابه فيترنح ليسقط في فخ الابتزاز”.

وأردف بعيو “ما يهمنا في هذا المقام، الانعكاسات والآثار الخطيرة المتوقعة لنزاع الأقطاب هذا على الحالة الليبية، التي استطاعا خلال الفترة الماضية الاستحواذ عليها إلى حد كبير، بدت معه الأطراف الأخرى خاصة أوروبا أقل فاعلية وأضعف تأثيراً، بسبب فاعلية وجرأة كل منهما، أي روسيا وتركيا في دعم طرفي الصراع الدموي المهاجم المندفع، والمُدافع المُتصدي، فقد يكون تنفيس الاحتدام الصراعي المفاجئ، في البيداء الليبية الشمال أفريقية، البعيدة جغرافياً وجيوسياسياً عن الطرفين، أفضل أو أقل خطراً من تفريغ شحناته الملتهبة في بلاد الشام، حيث الامتدادات البشرية والجغرافية والتاريخية، تحول دون الفجور في تأجيج انفجارات ستحرق الأطراف الديمغرافية والإثنية الهشة، للدولتين الحالمتين بالانتقال من حالة الدولة الطبيعية الواقعية، إلى الحالة الامبراطورية الوهمية”.

وأردف بعيو “في تقديري أن روسيا وتركيا ستحرصان على الإبقاء على قدر من التفاهم والتهدئة على الساحة الليبية، طالما أن أوروبا التي هي خصم سياسي للطرفين متضررة من هذا التفاهم، أو على الأقل منزعجة منه، إلاّ إذا ذهب بوتين بعيداً في إرباك خطط أردوغان في سوريا، باستدراجه إلى حرب مفتوحة لا يريدها الذئب الأناضولي، الذي تعوّد طيلة سنوات حكمه جني الأرباح من معارك وصراعات ومغامرات سياسية وعسكرية محلية وخارجية، سريعة الوقوع، قصيرة الزمن، قليلة الثمن، مضمونة الربح، محسوبة التكاليف، محسومة النتائج، فحينها ربما ينقلب أردوغان على بوتين في طرابلس، ويتفاهم مع أوروبا العجوز الراغبة المترددة، فيكسبها إلى صفه بأن يضمن مصالحها، ويهديء مخاوفها، بما يضمن بقاءه وتأثيره، فإذا كان الوجود الثقيل فوق الأراضي السورية الممزقة ضروري استراتيجياً وأمنياً للدولة التركية، التي تتنازعها رغبات التوسع ومخاوف التمزق، فإن التواجد التركي على جزء من أشلاء الدولة الليبية الممزقة، هام لتركيا الأردوغانية الإخوانية سياسياً واقتصادياً، خاصة بعد توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، مع حكومة الوفاق، إضافة إلى المصالح المالية المرتبطة بعقود البرنامج التنموي للنظام السابق، والتي تتجاوز العشرين مليار دولار، عدا ضمان حصة كبيرة في عقود إعمار لـيبيـا القادمة، والتي تشكل كعكةً مغرية سيتنافس عليها ويتسابق إليها الكثيرون”.

وختم بعيو بالقول “في كل الأحوال، ستبقى بلادنا وإلى أمدٍ قد يطول، ساحةً للصراعات الخارجية، وحلبة لتتنازع وتقاطع مصالح الدول، إلى أن تتأسس الدولة الليبية، وتُستعاد السيادة الوطنية، التي لن تنزل بمعجزة من السماء”.