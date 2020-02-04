ا ف ب: سلامة يقول إن اللجنة العسكرية 5+5 اتفقت في جنيف على تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار

جنيف-العنوان

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الثلاثاء إن ممثلي القوات المسلحة وحكومة الوفاق (لجنة 5+5 العسكرية) وافقا على تحويل “الهدنة” إلى “وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف سلامة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، “إن طرفي حكومة الوفاق في طرابلس بقيادة فايز السراج والجيش الليبي في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، قد وافقا على تحويل “الهدنة” إلى “وقف دائم لإطلاق النار”.

وأعلن سلامة، أنه “تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى، ويتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه”. وأضاف أن هناك “إرادة حقيقية لبدء التفاوض” بين الطرفين مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف”.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الإثنين، بدء محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 اجتماعها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

ويشارك خمسة من كبار الضباط المعينين من قبل القوات المسلحة وخمسة من حكومة الوفاق، في المحادثات التي يديرها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت، أن القيادة العامة للقوات المسلحة وافقت على المشاركة في محادثات اللجنة العسكرية.

واللجنة العسكرية (5+5) هي المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين، الذي عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية يوم 19 يناير الماضي.

وقالت، في بيان لها، إن القائد العام المشير خليفة حفتر، أكد مشاركة القوات المسلحة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وذلك بعد اللقاء الذي جرى في بنغازي، يوم السبت، بين القائد العام ورئيس البعثة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.