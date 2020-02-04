الحاسي يبحث مع وجهاء وأعيان سلوق ملف الخدمات العامة بالمدينة

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، اليوم الثلاثاء، مع وجهاء وأعيان بلدية سلوق، المشكلات التي تعانيها المنطقة من حيث تردي الخدمات وانعدام البنية التحتية، إلى جانب تلوث المياه.

وخلال اللقاء، أكد الحاسي أن الإدارات المختصة تتابع مشكلات منطقة سلوق، مشيرًا إلى تقديم الهيئة عرضًا خلال الفترة المقبلة للمخالفات التي سجلت على بعض المشاريع التي يتم إنشاؤها بالمنطقة حاليًا، ومنها مشروع البنية التحتية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة هيئة الرقابة بموقع «فيسبوك».

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بدوره، أوضح عميد بلدية سلوق، المراحل التي مرت بها بعض مشاريع المياه والصرف الصحي والبنية التحتية إلى أن تعثرت في الفترة الحالية، فيما قدم مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات المكلف ملخصًا للإجراءات التي اُتخذت حيال مشروع البنية التحتية بالمنطقة.

وقدم مهندس من مكتب المشروعات شرحًا مفصلًا عن مشروع البنية التحتية في سلوق، وأوضح أن شركة أجنبية تعاقدت على المشروع لكنه يواجه عدة مشكلات قانونية وفنية خلال الفترة الحالية.

وفي هذا السياق، أكد الحاسي سعي الهيئة لأن تكون إجراءات التعاقد مع الشركات الأجنبية علي المشاريع وفق الإجراءات القانونية وبما يحفظ حقوق الدولة القانونية والمالية، موضحًا أن الهيئة تتابع أزمة مشروع البنية التحتية في المدينة مع الهيئة العامة للإسكان والمرافق.

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