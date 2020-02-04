حزب إيطالي: بلادنا متواطئة مع ليبيا بمجال تعذيب المهاجرين وممارسة العنف ضدهم

ليبيا – رأى حزب إيطالي أن بلاده متواطئة مع ليبيا في مجال تعذيب المهاجرين وممارسة العنف ضدهم.

مؤسس حزب “ممكن” جوزيبّي تشيفاتي وأمينته العامة بياتريتشي برينيوني وفي تصريح نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الثلاثاء ذكرا :” لقد مرت ثلاثة أشهر منذ أن أثرنا القضية عن طريق حزبنا ونحن نطالب وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي بعدم توقيع الاتفاقية مع ليبيا التي سنستمر من خلالها بتمويل مراكز الاعتقال الخارجة عن أي سيطرة دولية”.

وأضاف تشيفاتي وبرينيوني:” ثلاثة أشهر قد مرت منذ حضور الوزيرة لامورجيزي إلى مجلس النواب للدفاع عن الاتفاقيات وللوعد بإجراء تغييرات وإعادة النظر في نصها فضلا عن التحسينات التي لا يكفي أننا لم نرها قط بل ولم تتم حتى مناقشتها”.

وتابع مسؤولا الحزب :”لم تكفِ التعبئة التي نشأت في الأشهر الأخيرة والتي تجاهلتها الحكومة والأغلبية التي تدعمها والتي لا بد لها أن تتحمل مسؤوليتها عاجلاً أم آجلاً”.

وأردفا:”تبدأ إيطاليا اليوم عامها الرابع من الشراكة في موقف يعرض رجالا ونساء وأطفال لظروف احتجاز قاسية جدًا يومًا بعد يوم، دون أن يكون التعذيب والعنف ضدهم كافيين”.

مسؤولا حزب (ممكن) خلصا إلى القول:”لم يكن يكفي الصمت العام لا مبالاة من يمتلكون القدرة على تغيير الأشياء بينما قرروا النأي بالنفس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية