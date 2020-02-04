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بوابة إفريقيا الإخبارية/ جنزور |

04 February, 2020

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اليوم الثلاثاء بإتلاف كمية من مخدر الحشيش تقدر بحوالي 4 قنطار في منطقة جنزور.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه تم إتلاف الكمية بحضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عميد فيصل بن كافو ومدراء أمن الجفارة وجنزور ورئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي جنزور ومدير نيابة مكافحة المخدرات جنزور واعضاء من المجلس البلدي ورئيس مكتب الاوقاف والشؤون الاسلامية بجنزور وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات.