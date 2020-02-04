معيتيق يبحث مشاكل عمل شركات الطيران

التقى اليوم الثلاثاء النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق وزيرا المواصلات والمالية ميلاد معتوق، وفرج بومطاري.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق بحث خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، العراقيل التي تحول دون انتظام عمل شركات الطيران.

واستعرض الوزيران أمام النائب الخطوات المتخذة بشأن استصدار خطابات ضمان التغطية التأمينية ضد أضرار الحروب لصالح شركات الطيران لاستخدامها في حالة وقوع أضرار للطائرات، والتي سيتم تناولها خلال اجتماع رئاسة الوزراء الذي سيعقد غدًا الأربعاء.