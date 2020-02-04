اخبار ليبيا الان

معيتيق يبحث مشاكل عمل شركات الطيران

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى اليوم الثلاثاء النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق وزيرا المواصلات والمالية ميلاد معتوق، وفرج بومطاري.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق بحث خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، العراقيل التي تحول دون انتظام عمل شركات الطيران. 

واستعرض الوزيران أمام النائب الخطوات المتخذة بشأن استصدار خطابات ضمان التغطية التأمينية ضد أضرار الحروب لصالح شركات الطيران لاستخدامها في حالة وقوع أضرار للطائرات، والتي سيتم تناولها خلال اجتماع رئاسة الوزراء الذي سيعقد غدًا الأربعاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك