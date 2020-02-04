الإعلام الحربي: استهداف قوات الوفاق في منطقة زمزم

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات سلاح الجو استهدفت آليات عسكرية تابعة لقوات الوفاق جنوب منطقة زمزم.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو استهدف التشكيلات المسلحة التابعة لمصراتة “في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم وتحديداً في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة”.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أكد أن التشكيلات المسلحة بدأت تستخدم أسلحة فتاكة في الأحياء السكنية.

وبين المسماري أن الأوضاع في مختلف المناطق العسكرية والتي تمثل 90% من مساحة ليبيا جيدة جدا وتعمل بشكل طبيعي رغم الحرب.