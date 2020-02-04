وزير الصحة يطلع على الإجراءات المتخذة بمطار بنينا لمنع انتقال كورونا

قام وزير الصحة سعد عقوب بزيارة تفقدية إلى مطار بنينا الدولي للاطلاع على الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا إلى البلاد.

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة تشتمل على محاور منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، منبها إلى أنه سيتم تحرير بطاقات مراقبة صحية لكل قادم من الصين أو الدول التي ظهرت فيها إصابات، وإخطار وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والمستشفيات التابعة بمراقبتهم صحيا لمدة أربعة عشر يوما من تاريخ الوصول.

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