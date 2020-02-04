امغيب يكشف أسباب رفضه المشاركة في لقاء جنيف

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

04 February, 2020

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب رفضه المشاركة في لقاء جنيف منتقدا اقتراح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مشاركة 13 عضوا من مجلسي النواب والدولة و14 من المستقلين الذين يختارهم هو للمشاركة في حوار جنيف.

وقال امغيب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “معادلة المبعوث الأممي 13~13~ 14 ظالمة ومجحفة لأنها تساوي بين مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب الليبي والذي بطبيعة الحال يمثل كل التيارات الموجودة الآن في الساحة بما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية وبالتالي فهو لا يمثل إلا تيار الإسلام السياسي فقط”.

وطرح امغيب تساؤلات بشأن آلية اختيار 14 عضو المستقلين أو النخب قائلا “لا نضمن توجههم السياسي ولا نعرف بأي معيار سيختارهم”.

واستطرد “لذلك هناك عدد لا بأس به من أعضاء مجلس النواب يرفضون الذهاب إلى لقاء جنيف وأنا أحدهم لأننا نعتقد أن ما سيصدر عنه ما هو إلا استنساخ لمخرجات حوار الصخيرات”.