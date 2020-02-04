اخبار ليبيا الان

تفجير “دانة آر بي جي” بإحدى مدارس براك الشاطئ

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرضت مدرسة الشهيد عبدالسلام سحبان بمنطقة العافية ببلدة براك بوادي الشاطي 80 كيلو مترا شمال سبها؛ لانفجار “دانة قاذف آر بي جي” صباح اليوم؛ دون أن تسفر عن أي إصابات.

وفي اتصال مع 218 قال الجيلاني محمد عميد بلدية براك الشاطي إنه تلقى بلاغاً يُفيد بتسلل شخص مجهول الهوية عبر نافذة إحدى دورات مياه المدرسة وقام بإشعال النار بقذيفة كانت بحوزته داخل المدرسة، مشيرا إلى أنه لم تُسجّل أي إصابات كون جميع الطلاب دخلوا إلى الفصول.

وحول هوية من يقف وراء هذا الهجوم، قال الجيلاني إن كل الاحتمالات واردة محذراً مواطني البلدية وسكانها من مغبة الاحتفاظ أو التعامل مع الأسلحة أو الأجسام المشبوهة منوها بضرورة إبلاغ الجهات المختصة للتعامل معها.

وباشرت مديرية أمن الشاطئ على الفور بالتحقيقات لمعرفة أسباب التفجير ومعرفة من يقف وراءه وملاحقته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك