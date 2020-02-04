تفجير “دانة آر بي جي” بإحدى مدارس براك الشاطئ

تعرضت مدرسة الشهيد عبدالسلام سحبان بمنطقة العافية ببلدة براك بوادي الشاطي 80 كيلو مترا شمال سبها؛ لانفجار “دانة قاذف آر بي جي” صباح اليوم؛ دون أن تسفر عن أي إصابات.

وفي اتصال مع 218 قال الجيلاني محمد عميد بلدية براك الشاطي إنه تلقى بلاغاً يُفيد بتسلل شخص مجهول الهوية عبر نافذة إحدى دورات مياه المدرسة وقام بإشعال النار بقذيفة كانت بحوزته داخل المدرسة، مشيرا إلى أنه لم تُسجّل أي إصابات كون جميع الطلاب دخلوا إلى الفصول.

وحول هوية من يقف وراء هذا الهجوم، قال الجيلاني إن كل الاحتمالات واردة محذراً مواطني البلدية وسكانها من مغبة الاحتفاظ أو التعامل مع الأسلحة أو الأجسام المشبوهة منوها بضرورة إبلاغ الجهات المختصة للتعامل معها.

وباشرت مديرية أمن الشاطئ على الفور بالتحقيقات لمعرفة أسباب التفجير ومعرفة من يقف وراءه وملاحقته.

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