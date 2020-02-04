تحسبا من فايروس كورونا.. فحص طاقم سفينة قادمة من اسبانيا إلى ليبيا

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عمران اوليطي فحص طاقم سفينة قادمة من اسبانيا مرورا بجيبوتي إلى ليبيا.

وبين المركز أن فرق الحجر الصحي بالمنفذ قامت الثلاثاء بإجراء فحص حراري لطاقم سفينة قادمة من إسبانيا مرورا بجيبوتي إلى ليبيا.

وأوضح اوليطي أن نتائج الفحص أوضحت عدم الاشتباه بأي أعراض لأمراض تنفسية.

من جانبه أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن السفارة الليبية بالصين أكدت عدم إصابة أي من أفراد الجالية هناك بفيروس «كورونا» المستجد.

وأكد النجار أن هناك مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة؛ لمتابعة حالة الركاب القادمين من الخارج، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس، منوها بأنه لم تسجل أي حالات في الداخل.

ولفت النجار إلى نقل ثلاثة طلاب ليبيين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر خلال الأيام الماضية، مبينا أنهم وضعوا تحت الحجر الصحي هناك لمدة أسبوعين.

وأشار إلى تسجيل حالات إصابة بالفيروس في 25 دولة حتى الآن، متابعا: “نعمل بأقصى سرعة من أجل تجهيز غرف للعزل في المستشفيات الموجودة بالمدن التي بها منافذ نشطة من أجل العائدين من الخارج”.