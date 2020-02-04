

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |

04 February, 2020

التقى رئيس الحكومة الليبية “المؤقتة سابقا” عبدالله الثني اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية القابضة للطيران.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث المشاكل التي تواجه شركات الخطوط الجوية كما تطرق الاجتماع إلى كيفية تشكيل مجلس إدارة للخطوط الجوية الليبية.

وبحث الاجتماع آليات سد العجز الذي تسبب فيه اختطاف الطائرة المخصصة للقيام برحلات مطار بنينا بعد هبوطها للصيانة في مطار مصراتة قبل فترة.