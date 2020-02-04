توجه لربط منظومة المرتبات العامة بشبكة واحدة

قال مصدر مطلع لقناة “218”، اليوم الثلاثاء، إن وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق فرج بومطاري عقد الاثنين اجتماعا مطولا مع مسؤولي شركة بريطانية متخصصة في تركيب المنظومات المالية في إطار الاستعداد لربط منظومة المرتبات بشبكة واحدة بين المؤسسات العامة مع الوزارة.

وكان بومطاري قد حذر في كتاب موجه لمديري الإدارات والمكاتب قبل أيام بضرورة التقيد بتنظيم حركة خروج الموظفين إجازات سنوية، وإعداد جدول مخصص لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الإجازة السنوية تجرى على كافة موظفي وزارة المالية دون استثناء، موضحا أن هذا الإجراء سيسهم في تنفيذ التشريعات والقوانين الإدارية.

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