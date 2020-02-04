سلامة: لا يمكن استمرار إغلاق الموانئ النفطية بليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أنه لا يمكن استمرار إغلاق الموانئ النفطية في ليبيا.

وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه بعد المؤتمر الدولي الذي عقد في برلين، أعدّت البعثة ثلاثة مسارات؛ (سياسي واقتصادي وأمني).

وأكد سلامة أن المسار السياسي من المحتمل أن يبدأ بعد أسبوعين من الآن، أما المسار الاقتصادي فقد بدأ بالفعل في تونس قبل مؤتمر برلين وذلك يوم 6 يناير، مؤكدا أنه سيُعقد الاجتماع القادم للمسار الاقتصادي والمالي في القاهرة في التاسع من هذا الشهر.

وأشار إلى أن قضية إغلاق الموانئ النفطية يجب مناقشتها مع الأطراف الموجودة على الأرض مردفا “لقد اتخذنا كمنظمة الأمم المتحدة موقفاً قوياً للغاية بشأن عدم إدخال قضايا النفط في النزاعات السياسية وقدمنا يد المساعدة في حل بعض المسائل المتعلقة بإنتاج النفط وتصديره في الفترة الماضية، لا سيما في قضية الهلال النفطي وقضية حقل الشرارة”.

وتابع “في كل مرة لم يتم حل المسألة في غضون أيام، بل استغرق الأمر بعض الوقت وبعض الدعم الدولي الفعال للأمم المتحدة في سعيها لحل المسائل المتصلة بإنتاج النفط وتصديره والنجاح في ذلك” معربا عن أمله “ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول إلى حل لهذه الأزمة الجديدة” داعيا “الدول إلى دعم محاولات الأمم المتحدة الرامية إلى استئناف الإنتاج” مؤكدا تضرر الإنتاج بدرجة كبيرة ليبلغ 72000 برميل يومياً، مقارنة بـ 1.3 مليون برميل يومياً قبل الإغلاق.

وتابع أن “تصدير النفط والغاز يشكل أكثر من 90 في المائة من جملة إيرادات السلطات الليبية ولذلك، فهذا الوضع لا يمكن أن يستمر”.

وأضاف أن المسار الثاني هو مسار عسكري، وأمني، ويُطلق عليه الآن مسار 5 + 5 لأنه يتكون من خمسة ضباط، رفيعي المستوى، تم تعيينهم من قبل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وخمسة آخرين رفيعي المستوى تم تعيينهم من قبل قائد الجيش خليفة حفتر مردفا: “وصل كلا الجانبين إلى جنيف وبدأنا بالأمس بمناقشة قائمة طويلة من النقاط المدرجة في جدول أعمالنا، وذلك في بداية محاولة لتحويل الهدنة إلى هدنة أكثر صلابة، وأقل انتهاكاً من قبل أي من الجانبين، بل وأيضاً لتحويل تلك الهدنة إلى اتفاق حقيقي لوقف دائم لإطلاق النار”.

وتابع: يسرني أن أبلغكم أن كلا الجانبين قد شرعا في العمل على هذه النقطة الأولى من جدول الأعمال.

وحول تولي جنود من الاتحاد الأوروبي مهمة مراقبة وقف إطلاق النار قال سلامة إنه قرار يجب أن يتخذه الليبيون أنفسهم.

وتابع هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها ضباط رفيعي المستوى من الجانبين لذا، لا نتوقع أن تتم تسوية جميع هذه القضايا في اجتماع واحد تم بعد ظهر أمس، مستدركا لكن بالتأكيد سيتم خلال هذا الأسبوع طرح الاقتراح الأوروبي على الطاولة.

وأكد سلامة أن هناك استعداد حقيقي لدى الطرفين لتحويل الهدنة لوقف إطلاق نار مضيفا لقد عبر الطرفان عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار. ولذلك فإن المبدأ نفسه قد تم اعتماده منذ الجلسة الأولى.

وحول جلوس الطرفين معا قال سلامة “نحن بدأنا بجلسات منفردة وحين يحين الوقت لا استبعد أن يجتمع الطرفان معاً”.

وبشأن اتفاق وقف القتال قال سلامة إن الهدنة أرسلها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في 8 يناير وقبلها الطرفان في الثاني عشر من نفس الشهر ونُفذت بقدر كبير” ولكن ليس بالكامل، فهناك انتهاكات للهدنة” مضيفا ما نريده الآن هو الإبقاء عليها معتبرا أنها تطور إيجابي للغاية.

وأشار إلى وجود محاولات عديدة لجعل اتفاق وقف القتال رسميا إلا أنه كان هناك بعض التردد من جانب حفتر لذلك فإن محادثات جنيف تهدف للاستماع بعناية إلى موقف الجانبين بشأن شروطهما لقبول ترجمة هذه الهدنة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار مضيفا بعد ذلك، سيقبل الجانبان ما كانا يتفاوضان عليه بروية وهدوء في جنيف من أجل الخروج بذلك الاتفاق.

وحول خرق اتفاق وقف القتال أكد سلامة أنه أعرب في مجلس الأمن الخميس الماضي عن قلقه من أن طرفي النزاع لم يحترما القرارات الواضحة التي اتخذت في برلين.

وتابع إننا “نرى وصول مرتزقة جدد ومعدات جديدة إلى كلا الطرفين في ليبيا جواً وبحراً. وقد طلبنا من مجلس الأمن الإسراع في اعتماد قرار يتضمن مخرجات برلين وتفعيل لجنة العقوبات ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالمتابعة اليومية ليس فقط لانتهاكات القرار 1970 بشأن حظر توريد الأسلحة، بل أيضاً الالتزامات التي تعهدت بها مختلف الأطراف في برلين”.a