

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 February, 2020

قال شهود عيان إن ثلاثة عناصر تابعين لقوات حكومة الوفاق قتلوا خلال معارك اليوم الثلاثاء ضد الجيش في منطقة أبوقرين شرق مصراتة.

وأفادت شهود العيان أن اشتباكات متقطعة وتراشق بالمدفعية وقعت بين قوات الوفاق والجيش بينما لا يزال الوضع الميداني كما هو، حيث تسيطر قوات الجيش على منطقة الوشكة وضواحي أبوقرين الشرقية بينما تسيطر قوات الوفاق على غرب أبوقرين وتقيم سواتر ترابية بالمنطقة، بينما نزحت حوالي 300 عائلة من ساكني المنطقة شرقا تجاه سرت واجدابيا بحسب وكالة نوفا.