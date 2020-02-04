حومة يبحث المسار السياسي مع رئيس المؤتمر الوطني السابق

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، في مدينة بنغازي، مع النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني السابق عزالدين العوامي، عددا من الموضوعات السياسية، والمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وحضر اللقاء عضو المؤتمر الوطني ولجنة الحوار السابقة الشريف الوافي، وعضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

حيث تم الاتفاق على عقد لقاء آخر خلال اليومين القادمين مع توسيع عدد المشاركة بين أعضاء مجلس النواب، والمؤتمر الوطني السابق؛ للاسترشاد بأكبر قدر ممكن من الآراء فيما يخص المرحلة المقبلة.

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