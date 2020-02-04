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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 February, 2020

استبعد عضو مجلس الدولة إدريس أبو فايد نجاح المشاركون في لجنة 5+5 برعاية أممية في التوصل لتوافق كامل بشأن وقف إطلاق النار مستشهدا بعدم لقاء الطرفين وجها لوجه.

وأضاف أبو فايد في تصريحات لقناة “TRT” أن هناك توافق على الهدنة لكن الهدنة لا تعني وقف حقيقي لإطلاق النار حيث أن هناك خروقات لهذه الهدنة.

وأشار أبو فايد إلى أن التحديات التي تعوق الوصول لوقف لإطلاق النار تتمثل في التدخلات الخارجية مضيفا أن هناك حد أدى لانسحابات قوات الجيش لا يمكن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار دون تنفيذها كما أنه يجب فتح الموانئ النفطية ووجود آليات تضمن فتحها من جديد منها مثلا وجود قوات مشتركة بين الجيش وحكومة الوفاق.a