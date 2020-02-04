المرصد السوري: 4 آلاف و700 مسلح من السوريين المواليين لتركيا نقلوا إلى ليبيا منهم 64 غادروا نحو أوروبا

طرابلس-العنوان قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أجمالي عدد المسلحين السوريين المواليين لتركيا الذين تم نقلهم إلى طرابلس بلغ عددهم 4 آلاف و700 مقاتل. وأكد المركز أن 80 منهم قتلوا في معارك ضد الجيش، في حين غادر 64 عبر البحر نحو أوروبا. وأشار المركز إلى أن نحو ألف و700 مسلح آخرين يتم تدريبهم في معسكرات …

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