غوتيريش: نأمل ترسيخ وقف إطلاق النار في محادثات جينيف

العنوان_نيويورك قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن هناك خرقا متكررا للهدنة المُعلنة في ليبيا. وأضاف “غوتيريش”، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “عدد من الدول تعهد في برلين بعدم إرسال أسلحة إلى ليبيا لكنها انتهكت حظر الأسلحة”. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله بأن تتوصل المحادثات التي تجرى بين أطراف النزاع الليبي في …

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