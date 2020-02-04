مقاتلات سلاح الجو الليبي تستهدف آليات عسكرية تابعة لمصراتة بمنطقة البغلة

مصراتة 04 فبراير 2020 (وال) – استهدفت مقاتلات سلاح الجوي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الثلاثاء، آليات عسكرية تابعة لمليشيات مصراته في منطقة البغلة الواقعة جنوب منطقة زمزم.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت آليات عسكرية تابعة لمليشيات مصراته في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم، وتحديداً في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة .

وتأتي هذه الخروقات للهدنة من قبل قوات مدينة مصراته في أعقاب الجهود الدولية والمحلية لفرض وقف إطلاق النار في البلاد بشكل دائم والوصول إلى حلول للأزمة الليبية. (وال – مصراتة)

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