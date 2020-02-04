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مقاتلات سلاح الجو الليبي تستهدف آليات عسكرية تابعة لمصراتة بمنطقة البغلة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مصراتة 04 فبراير 2020 (وال) –  استهدفت مقاتلات سلاح الجوي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الثلاثاء، آليات عسكرية تابعة لمليشيات مصراته في منطقة البغلة الواقعة جنوب منطقة زمزم.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت آليات عسكرية تابعة لمليشيات مصراته في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم، وتحديداً في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة .

وتأتي هذه الخروقات للهدنة من قبل قوات مدينة مصراته في أعقاب الجهود الدولية والمحلية لفرض وقف إطلاق النار في البلاد بشكل دائم والوصول إلى حلول للأزمة الليبية. (وال – مصراتة)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليقات

  • لو ماهم بغوله يتحركوا ضد الجيش في البغله واعر عليهم الجو واللبن حامض علي جريوات …… البغل بادي وبغولة مصراته اللي شاطت فيه كلاته

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  • البغلة الحقيقية هى السراج كبير حريم السلطان مع التيس صلاح بادى كلبة غبية فمن يملك المقاتلات فى الجو يسيطر على المعركة حيث ان الطائرات المسيرة لاقيمة لها فى ظل وجود منظومات دفاع جوى متنقلة ولكن الطائرات المقاتلة تطير على ارتفاع على وتدمر الاهداف بدقة بما فيها وسائل الدفاع الجوى والرادار حيث تسير الصواريخ الشرايك على شعاع الرادار وتدمره

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