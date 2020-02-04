مشاهد تفضح عدوان تركيا وتواطؤ الوفاق .. أنباء عن دخول رتل تركي بغدامس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يصر النظام التركي بقيادة رجب أردوغان على استمرار التدخل الفج في الشأن الليبي، دون رادع أو الالتفات إلى تحذيرات محلية ودولية من مغبة ما يرتكبه في البلد المثقل بأعباء الفوضى والحرب منذ أحداث 2011م.

الرئيس التركي وجد في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مطية للسعي نحو مبتغاه من التدخل في الشأن الليبي للفوز بثروات هذا البلد المنهك، فعاث فيه فساد؛ تارة يرسل المرتزقة وتارة أخرى يشحن شاحنات الأسلحة.

وطالما تفضح الصورة ما يرتكبه أردوغان في ليبيا؛ حيث أفاد شاهد عيان موجود مدينة غدامس على الحدود مع الجزائر، على صفحات التواصل الاجتماعي، بدخول رتل من المدرعات التركية إلى المدينة؛ عبارة عن ناقلات جند من طراز اي اس-15، و35 ام ام، وقاذفات صواريخ، ومدافع متحركة من نوع “ساوو” تي-155 فيرينتا، إضافة إلى عدد من سيارات الشحن العسكرية المحملة بالجنود الأتراك.

وتمت عملية نقل الأسلحة والمدرعات التركية كما توضح الخريطة، لمساندة حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الشعب المسلح التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية التي تسيطر عليها، في الوقت الذي زعم أردوغان التزامه بقرارات مؤتمر برلين التي تحذر نقل السلاح إلى ليبيا، إلا أن المجتمع الدولي الأمم المتحدة تلتزم الصمت، رغم وجود مراقبين لها في تلك المنطقة.

ومن جهته، أعلن الناطق باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، رصد حمولة السفينة التركية، التى تم إنزالها في ميناء طرابلس، الثلاثاء الماضي، ونشر تسجيلا مرئيا، يوضح الأسلحة الثقيلة على متن السفينة التركية، مضيفا أن هذا ما أكدت عليه القيادة العامة بأنه غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24