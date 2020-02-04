التكتل المدني يؤكد أنه لا جدوى من الحوار في ظل التدخل التركي

قال التكتل المدني الديمقراطي إن الهدنة أصبحت حبرا على ورق، وإنه لا جدوى من مسارات الحوار المزمع إقامتها بين الأطراف السياسية المستهدفة في حال استمرار النظام التركي في الاستهزاء بمخرجات مؤتمر برلين.

وفي رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أكد التكتل أنه يرفض أن يكون أي طرف يدعم أو يساند التدخل الأجنبي شريكا في الحوار.

واعتبر التكتل المدني الديمقراطي استمرار الحكومة التركية في دعم الميليشيات بطرابلس خرقا مباشرا وصريحا لمخرجات مؤتمر برلين، وإجهاضا لكل مساعي التهدئة والسلام.

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