داخلية الوفاق تبحث التعاون مع الحكم المحلي والصحة بشأن المهاجرين

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني اليوم الثلاثاء بمندوبي عن مكاتب التعاون الدولي بوزارتي الحكم المحلي والصحة بحضور رئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس سبل التعاون بين وزارة الداخلية ووزارتي الحكم المحلي والصحة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية .

كما تم التباحث حول إمكانية وضع إستراتيجية عمل تهدف لانتشال الجثث من على الشواطئ البحرية والإجراءات اللازمة لدفنها في المقابر التي تم تخصيصها لذلك.