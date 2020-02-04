الإمارات واليونان تبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا 

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة شرق البحر المتوسط وليبيا، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية فقد أكد الجانبان توافق وجهات النظر في دعم العمل على إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا تلبي طموحات الشعب الليبي في التنمية والسلام، وتضع حدا لتدفق العناصر الإرهابية إلى أراضيها.

كما جدد رئيس وزراء اليونان رفضه للاتفاقية التي وقعت بين تركيا وحكومة السراج واعتبرها باطلة.

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