درويش يستعرض مع سفيري كندا ونيوزيلندا لدى مصر الوضع في ليبيا

بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري كريم درويش في لقاءين منفصلين اليوم مع سفيري كندا ونيوزيلندا لدى مصر سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا محل الاهتمام المشترك من بينها الملف الليبي.

كما استعرض درويش تطورات الأوضاع في المنطقة، فضلا عن تطورات الأوضاع في ليبيا، والدور التركي الذي يتناقض مع مقررات حلف الناتو، والجهود الدولية لتسوية الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب والتطرف من خلال نقل المقاتلين إلى ليبيا وتعزيز الميليشيات، مشيرا إلى أن الآثار الوخيمة لعدم الاستقرار في ليبيا ستنعكس على الجميع.

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