لافروف: مئات المقاتلين انتقلوا من إدلب إلى ليبيا للمشاركة في القتال

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم انتقال مئات المقاتلين من منطقة إدلب السورية إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية، مشيرا إلى أن روسيا تتحدث مع تركيا تجاه ذلك.

وأوضح لافروف في لقاء مع إحدى الصحف الروسية، أن الجانب الثاني المتعلق بالمخاطر والتهديدات الناشئة عن منطقة خفض التصعيد في إدلب هو نقل مئات المقاتلين، بما في ذلك مقاتلو النصرة وهيئة تحرير الشام إلى ليبيا، مؤكدا أن بلاده لا يمكنها حل هذه المشاكل بمفردها، ولكن يمكنها تحقيق التنفيذ الكامل غير المشروط للاتفاقات حول إدلب.

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