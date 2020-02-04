لافروف: مئات المقاتلين من سوريا ينتقلون إلى ليبيا للمشاركة في القتال

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هناك مئات المقاتلين من منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية ينتقلون إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية.

وقال لافروف خلال لقاء صحفي مع جريدة “روسيسكايا غازيتا” الروسية اليوم الثلاثاء: “الجانب الثاني، المتعلق بالمخاطر والتهديدات الناشئة عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، هو نقل مئات المقاتلين، بما في ذلك مقاتلو النصرة وهيئة تحرير الشام، إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية في ذلك البلد”.

وأضاف لافروف، “أن روسيا لا يمكنها حل هذه المشاكل بمفردها، ولكن يمكنها تحقيق التنفيذ غير المشروط الكامل للاتفاقات الموجودة في إدلب”، مشيرا إلى أن بلاده “تتحدث عن هذا مع الشركاء الأتراك”.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، قد أكد في وقت سابق، أن تركيا تقوم بنقل عناصر جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية، مشيرا إلى أن عدد المسلحين الذين تسعى تركيا لنقلهم من سوريا إلى ليبيا يصل إلى 8 آلاف مقاتل، على حد قوله.

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